Прокуратура в ходе проверки обнаружила множество нарушений в муромской спортшколе.

МБУ ДО «Спортивная школа «Верба» в Муроме попала под внимание надзорного ведомства. Сотрудники прокуратуры выявили множественные нарушения.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирского региона, напольное покрытие в помещении для занятий плаваньем имеет сколы, в другом помещении повреждены стены и потолок, выходы на лестницу не имеют приспособлений для самозакрытия дверей.Руководителю заведения внесено представление, а также возбуждены административные дела. Ликвидация нарушений проводится под контролем муромской прокуратуры.