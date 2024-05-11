В Троицком храме в Ворше зазвучали 100-пудовый благовестник и восемь колоколов Первый молебен под...

В Троицком храме в Ворше зазвучали 100-пудовый благовестник и восемь колоколовПервый молебен под звон новых колоколов в Троицком храме в селе Ворша. Стопудового гиганта подняли на колокольню церкви при помощи крана. Слово Вере Куликовой.У Троицкого храма в Ворше новые колокола. Сразу 9. Вместе с владыкой Тихоном участие в торжественной церемонии принял и глава региона Александр Авдеев.Молебен в это день звучал в память погибших на фронтах Второй Мировой и о здравии самоотверженных бойцов специальной военной операции. Сейчас на передовой несколько жителей Воршинского сельского поселения.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- … Появится полноценная звонница здесь. Символично, что именно на этой неделе Президент вступил в свои права, и это новая веха, которая должна принести нам и победу, и благие вести, и уверенность в завтрашнем дне.Благовестник - весом в тысячу 600 килограммов - Троицкому храму подарили меценаты, братья Саулиди. На остальные восемь колоколов средства собрали сами жители. Для села это стало объединяющим делом.Наталья, прихожанка храма:- Мы всегда здесь бываем на службе. И мы довольны счастливы, что благовест теперь будет раздаваться по всей нашей округе. Мы этого давно ждали. И спасибо большое всем участвующим в этом мероприятии.Глава Воршинского сельского поселения говорит, что появление колоколов на Троицком храме знаменательное событие. В девяностые церковь представляла собой удручающее зрелище. Сейчас она преобразилась.Андрей Рыбкин, глава муниципального образования Воршинское Собинского района:- Нам - селянам всегда везло с настоятелями этого храма. Сейчас отец Михаил. Население его очень любит, уважает. Народ стал активнее посещать храм и видно, как она преображается. Также хочется отметить, что нам помогают меценаты.Храм в Ворше знаменателен еще и тем, что здесь хранится резная скульптура князя Александра Невского. Редчайшая работа для православной традиции. Изображение князя в человеческий рост - в одеянии скромного инока - вырезано из кипариса.Уникальный образ для храма Живоначальной Троицы был заказан в 1724-ом, после переноса мощей Александра Невского в Петербург.Вера Куликова. «Вести-Владимир».