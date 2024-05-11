В Вязниковском районе жители посёлка Лукново через суд доказывали, что остались без питьевой...

В Вязниковском районе жители посёлка Лукново через суд доказывали, что остались без питьевой воды.В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области рассказали, что к ним из Правительства региона поступило обращение жительницы поселка Лукново с жалобой на неудовлетворительное качество питьевой воды, подаваемой из системы централизованного холодного водоснабжения.То есть все жители домов оказались в очень сложных условиях. Без качественной питьевой воды.«… Территориальным отделом Управления была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МУП Вязниковского района «Ресурсы Вязниковского района», осуществляющего поставку питьевой воды по договорам с потребителями. Были отобраны пробы питьевой воды в водопроводном кране дома по улице Фабричной и из крана артскважины по улице Юбилейной посёлка, проведены лабораторные исследования. В результате стало понятно, что пробы не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по нескольким показателям. За выявленные нарушения МУП Вязниковского района «Ресурсы Вязниковского района» было привлечено к административно ответственности по статье 6.5. КоАП РФ, а также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, об обеспечении населения питьевой водой надлежащего качества в соответствии с действующими СанПин...» - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Но и это не подействовало. В ходе проведения внеплановой выездной проверки было установлено, что предписание не выполнено.Тогда Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области (в лице Территориального отдела в Вязниковском и Гороховецком районах) был направлен иск в Вязниковский городской суд обязать «Ресурсы Вязниковского района» обеспечить качество питьевой воды, подаваемой населению в соответствии с требованиями СанПиН.Исковые требования Управления были удовлетворены. Установлен срок исполнения решения суда «до 1 марта 2025 года». Правда, не все жители с этой датой согласны. «… Как ещё год жить без качественной питьевой воды?» - удивляются в посёлке.Отмечается, что данное решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в законном порядке.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений