Владимирцам на заметку: в чём польза и вред огурцов? Каждую третью субботу июля в Суздале все...

Владимирцам на заметку: в чём польза и вред огурцов?Каждую третью субботу июля в Суздале все хрустят, потому что здесь празднуют День огурца. В данный момент на календаре май, но мы уже прислушиваемся к экспертам. Как оказалось, с этим овощем не все так просто...Огурец – представитель семейства тыквенных, один из самых востребованных овощей в мире. Любопытно, что люди начали использовать его в пищу более 6 тысяч лет назад, а на сегодняшний день его выращивают практически на всех континентах.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, чем полезен этот овощ.В огурцах содержатся калий, фосфор, хлор, кальций, магний. Есть и другие макро- и микроэлементы, витамины, сахариды.Остальные 97-98% занимает вода. Как раз с ней связана основная масса полезных свойств овоща.Польза огурца для человеческого организма:1. Отличный увлажнитель. Обилие воды в составе подкрепляется свойствами калия положительно влиять на снабжение жидкостью органов и тканей.3. Оказывает мочегонный эффект, который помогает избавиться от отеков и излишков жира в тканях организма.4. Природный абсорбент. Он активно выводит яды и другие вредные вещества при интоксикации.5. Соли в составе огурца выравнивают кислотно-щелочной баланс и процесс обмена веществ, нейтрализуют и выводят из организма излишки кислых соединений. Поэтому овощ является отличным средством против камней в почках.6. Содержит клетчатку в большом объеме. По этому показателю огурцы лидируют среди овощей. Это благотворно влияют на работу сердца, кровеносной системы.7. Расщепляет сахарозу.8. Пищевые волокна огурца очищают кишечник, благоприятно влияя на его моторику и перистальтику.9. Овощ богат витамином С. Это способствует укреплению иммунитета.«Вредные» свойства огурцов:Водянистая основа огурца может накапливать вредные вещества. В выращивании ранних или несезонных огурцов часто используются искусственные стимуляторы или пестициды.Риски: отравления, расстройства работы ЖКТ, печени и почек. Нитраты могут дать о себе знать не сразу, но достаточно долго будут находиться в вашем организме, ожидая пополнения до критического количества.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»