Владимирцам на заметку: в чём польза и вред огурцов?
Каждую третью субботу июля в Суздале все...
Владимирцам на заметку: в чём польза и вред огурцов?
Каждую третью субботу июля в Суздале все хрустят, потому что здесь празднуют День огурца. В данный момент на календаре май, но мы уже прислушиваемся к экспертам. Как оказалось, с этим овощем не все так просто...
Огурец – представитель семейства тыквенных, один из самых востребованных овощей в мире. Любопытно, что люди начали использовать его в пищу более 6 тысяч лет назад, а на сегодняшний день его выращивают практически на всех континентах.
В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, чем полезен этот овощ.
В огурцах содержатся калий, фосфор, хлор, кальций, магний. Есть и другие макро- и микроэлементы, витамины, сахариды.
Остальные 97-98% занимает вода. Как раз с ней связана основная масса полезных свойств овоща.
Польза огурца для человеческого организма:
1. Отличный увлажнитель. Обилие воды в составе подкрепляется свойствами калия положительно влиять на снабжение жидкостью органов и тканей.
3. Оказывает мочегонный эффект, который помогает избавиться от отеков и излишков жира в тканях организма.
4. Природный абсорбент. Он активно выводит яды и другие вредные вещества при интоксикации.
5. Соли в составе огурца выравнивают кислотно-щелочной баланс и процесс обмена веществ, нейтрализуют и выводят из организма излишки кислых соединений. Поэтому овощ является отличным средством против камней в почках.
6. Содержит клетчатку в большом объеме. По этому показателю огурцы лидируют среди овощей. Это благотворно влияют на работу сердца, кровеносной системы.
7. Расщепляет сахарозу.
8. Пищевые волокна огурца очищают кишечник, благоприятно влияя на его моторику и перистальтику.
9. Овощ богат витамином С. Это способствует укреплению иммунитета.
«Вредные» свойства огурцов:
Водянистая основа огурца может накапливать вредные вещества. В выращивании ранних или несезонных огурцов часто используются искусственные стимуляторы или пестициды.
Риски: отравления, расстройства работы ЖКТ, печени и почек. Нитраты могут дать о себе знать не сразу, но достаточно долго будут находиться в вашем организме, ожидая пополнения до критического количества.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»