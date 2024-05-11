До -2 градусов опустится температура в ночь воскресенья, 12 мая. Заморозки ожидаются местами по Владимирской области, сообщили в МЧС. Вероятно, больше температура ниже нуля не опустится,

До -2 градусов опустится температура в ночь воскресенья, 12 мая. Заморозки ожидаются местами по Владимирской области, сообщили в МЧС. Вероятно, больше температура ниже нуля не опустится, поскольку с понедельника, 13 мая начнется потепление – синоптики прогнозируют днем +10 градусов, ночью +2. На следующий день ожидается +12 днем, все также +2 ночью. Погода будет облачной с