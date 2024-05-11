Владимирские гимнасты завоевали награды всероссийского турнира и международных...

Владимирские гимнасты завоевали награды всероссийского турнира и международных соревнованийВсероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Памяти Олимпийской чемпионки Зинаиды Ворониной» собрали более 100 сильнейших гимнасток из 7 регионов страны.Отличный результат показали наши спортсменки! Ковровские гимнастки выступили по программе первого спортивного разряда и завоевали две медали.Первое место заняла Дарья Миронова, второе – Арина Акимова.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Воспитанница Владимирской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачёва Ева Еркина также стала серебряным призёром по программе мастера спорта среди юниоров.А воспитанник владимирской школы Матвей Акиньшин завоевал командное золото и серебряную медаль в упражнениях на кольцах международных соревнований в Ереване.Отмечается, что в этих соревнованиях участвовали гимнасты из Армении, России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области