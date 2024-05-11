Владимирские гимнасты завоевали награды всероссийского турнира и международных...
Владимирские гимнасты завоевали награды всероссийского турнира и международных соревнований
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Памяти Олимпийской чемпионки Зинаиды Ворониной» собрали более 100 сильнейших гимнасток из 7 регионов страны.
Отличный результат показали наши спортсменки! Ковровские гимнастки выступили по программе первого спортивного разряда и завоевали две медали.
Первое место заняла Дарья Миронова, второе – Арина Акимова.
Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.
Воспитанница Владимирской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачёва Ева Еркина также стала серебряным призёром по программе мастера спорта среди юниоров.
А воспитанник владимирской школы Матвей Акиньшин завоевал командное золото и серебряную медаль в упражнениях на кольцах международных соревнований в Ереване.
Отмечается, что в этих соревнованиях участвовали гимнасты из Армении, России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области