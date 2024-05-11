Во Владимире десятиклассники школы №9 рассказали о своих бабушках и дедушках - героях. В эти дни...

Во Владимире десятиклассники школы №9 рассказали о своих бабушках и дедушках - героях.В эти дни во всех учебных заведениях региона проходят уроки мужества. В школе имени Романа Кутузова его провела председатель облпарламента Ольга Хохолова.Встреча началась с возложения цветов к мемориальной доске Героя России. Генерал-лейтенант Роман Кутузов, выпускник этой школы, погиб в зоне СВО в 22-м году.На уроке мужества Ольга Хохлова, приводя в пример героев России разных эпох, рассказала ребятам, что наша страна всегда выступала за мир, но если приходилось браться за оружие, свои позиции никогда не сдавала.Школьники, в свою очередь, поделились историями о своих прадедушках и прабабушках, переживших ужасы Великой Отечественной войны.Прабабушке Валерии Копыловой - Тамаре Григорьевне Степановой было всего три года, когда она вместе с родителями оказалась в Ленинграде. Все ужасы блокады, голод и холод... помнит по сей день так, будто это было вчера.Валерия Копылова, ученица школы №9 города Владимира:- Она жива, ей в этом году исполняется 86 лет. Она до сих пор боится летящего самолета и с ужасом вспоминает те бомбежки и те вещи, которые творили фашисты с нашим народом…Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Они знают своих предков. Рассказали мне о своих прадедах, прабабушках, участниках Великой Отечественной войны, о наградах. Вот такой семейный разговор у нас получился. Я считаю, что такие уроки очень важны.