Согласно договору, строительные работы должны были продлиться две недели, но по факту продлились девять дней.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, в Кольчугинский городской суд обратился мужчина. Гражданин потребовал взыскать со строителей оплату по договору подряда, штраф и пени за нарушение соглашения.В конце лета 2023 года житель региона заключил договор подряда со строителями. Последние должны были возвести на его участке гараж, стоимость работ вместе с материалами составила 670 тысяч рублей и срок до середины осени.Строительные работы продлились девять дней, а за два дня до срока сдачи бригада разъехалась и не завершила дело. В суд ответчик не явился, а потому заочно суд вынес приговор в пользу заявителя. Мужчина получит 390 тысяч рублей за невыполненные работы и судебные издержки в размере 32 тысяч.