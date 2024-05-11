Незаконное строительство торгового центра остановили на начальной стадии.

Возле Кольчугино, как сообщает региональная прокуратура, было обнаружено нелегальное строительство торгового центра. Незаконное возведение обнаружили во время проверки соблюдения земельного и градостроительного законодательства.Установлено завершение укладки фундамента и начало возведения несущей конструкции. Также надзорное ведомство уточняет, что администрация города знала о самовольном строительстве, но не противодействовала этому.Прокуратура направила в Инспекцию государственного строительного надзора материалы по делу. Обвиняемый в незаконной застройке может получить штраф размером до пяти тысяч, а скрывшие факт нарушения чиновники получат штрафы от 20 до 50 тысяч рублей.