Во Владимирской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 24 ребёнка. На прошлой...

Во Владимирской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 24 ребёнка.На прошлой неделе во Владимирской области клещи укусили 99 человек. Среди пострадавших было 24 ребёнка, как сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Насекомых отправили на исследование, и выяснилось, что два клеща были заражены болезнью Лайма.Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (31 марта 2024 года) в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратились 176 человек, в том числе 51 ребёнок.Важно:Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.Отмечается, что лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций (клещи, снятые с людей и из объектов окружающей среды).Читайте и смотрите также:Во Владимирской области всего за неделю резко выросло количество пострадавших от укусов клещейhttps://vladtv.ru/society/154452/Фото: Архив ГТРК «Владимир»