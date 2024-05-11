Во Владимирскую область поступила крупная партия вакцины против кори, краснухи и паротита.
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Во Владимирскую область поступила крупная партия вакцины против кори, краснухи и паротита.
По информации пресс-службы Минздрава Владимирской области, в наш регион поступила трёхкомпонентная вакцина против кори, краснухи и паротита - 11 430 доз.
Важно: с декабря 2023 по март 2024 регион получил 6 650 доз вакцины.
Данная вакцина является комбинированной и помогает вырабатывать иммунитет сразу к трём инфекционным заболеваниям - кори, краснухе и паротиту.
Препарат предназначен для иммунизации детского населения в рамках национального календаря.
На заметку: Для того, чтобы вашему ребенку сделали прививку, необходимо обратиться к участковому педиатру. Перед этим уточните - поступила ли вакцина в лечебное учреждение, к которому вы прикреплены.
В ближайшее время во Владимирскую область доставят и вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека).
Фото: https://vk.com/minzdrav_vo