Во Владимирскую область поступила крупная партия вакцины против кори, краснухи и паротита. По...

Во Владимирскую область поступила крупная партия вакцины против кори, краснухи и паротита.По информации пресс-службы Минздрава Владимирской области, в наш регион поступила трёхкомпонентная вакцина против кори, краснухи и паротита - 11 430 доз.Важно: с декабря 2023 по март 2024 регион получил 6 650 доз вакцины.Данная вакцина является комбинированной и помогает вырабатывать иммунитет сразу к трём инфекционным заболеваниям - кори, краснухе и паротиту.Препарат предназначен для иммунизации детского населения в рамках национального календаря.На заметку: Для того, чтобы вашему ребенку сделали прививку, необходимо обратиться к участковому педиатру. Перед этим уточните - поступила ли вакцина в лечебное учреждение, к которому вы прикреплены.В ближайшее время во Владимирскую область доставят и вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека).Фото: https://vk.com/minzdrav_vo