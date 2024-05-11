Кроме вакцины от вируса папилломы человека, привезли еще комбинированную вакцину против дифтерии, коклюша и столбняка. Вакцины начнут поступать в медучреждения с 13 мая. Об этом сообщили в

Кроме вакцины от вируса папилломы человека, привезли еще комбинированную вакцину против дифтерии, коклюша и столбняка. Вакцины начнут поступать в медучреждения с 13 мая. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области. Теперь в регионе есть 660 доз вакцины от ВПЧ. Ее направят на иммунизацию девочек в возрасте 12 лет. Комбинированной вакцины поступило 1 500 доз. Она