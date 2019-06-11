На детской площадке у одного из домов Стартовой улицы к женщине подошёл неизвестный и похитил из сумки, которая лежала на лавочке, кошелек...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Лосиноостровский задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 77-летней жительницы столицы о грабеже. Заявительница рассказала, что на детской площадке у одного из домов Стартовой улицы к ней подошёл неизвестный и похитил из сумки, которая лежала на лавочке, кошелек с денежными средствами, после чего скрылся.Участковыми уполномоченными полиции подозреваемый был задержан. Им оказался не работающий 48-летний местный житель.По данному факту дознанием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29