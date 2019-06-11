Эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, на изъятых во время обыска в его квартире предметах. Об этом заявил в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.

Эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, на изъятых во время обыска в его квартире предметах. Об этом заявил в понедельник адвокат Сергей Бадамшин."Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев", — сказал он в интервью ТАСС.О задержании Ивана Голунова, журналиста "Медузы", стало известно 6 июня. В полиции утверждают, что при досмотре и обыске найдены метилэфедрон и кокаин. На изъятых пакетах с наркотиками обнаружены образцы ДНК нескольких человек.Сейчас Голунов находится под домашним арестом. Защитники журналиста и его руководство считают, что наркотики журналисту подбросили; вторая версия — Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.Дело из-за целого ряда нестыковок в уликах вызвало сильный резонанс и находится на личном контроле советника президента Антона Кобякова.