В Сети появилось видео спасения птенцов аиста из горящего гнезда, свитого прямо на опоре ЛЭП вблизи румынского города Сибиу. На кадрах видно, что аист-самка до последнего пытается оберегать своих птенцов. Люди быстро потушили гнездо. Аистята выжили, но получили ожоги. Их будут лечить ветеринары.

В Сети появилось видео спасения птенцов аиста из горящего гнезда, которое было свито прямо на опоре ЛЭП вблизи румынского города Сибиу.Гнездо загорелось после того, как в него попала молния. На кадрах видно, что аист-самка до последнего пытается оберегать своих птенцов.К счастью, это быстро заметили люди, электричество на этом участке ЛЭП отключили и пожар потушили.Птенцы получили ожоги, но выжили. Лечить их будут в местном центре "Друзья аистов", сообщает RT.