Нападающий сборной России и Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин включен в список номинантов на звание Любимый хоккеист в детской премии Nickelodeon Kids Choice Sports 2019.

Нападающий сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин включен в список номинантов на звание "Любимый хоккеист" в детской премии Nickelodeon Kids Choice Sports 2019.Конкурентами Овечикна по номинации станут Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз из "Чикаго Блэкхоукс", Брэйден Холтби из "Вашингтона", Пи Кей Суббэн из "Нэшвилл Предаторз", Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз", а также Марк-Андре Флери из "Вегас Голден Найтс", сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "кэпс".Церемония награждения номинантов состоится 11 июля.