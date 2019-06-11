Шпагат Анастасии Волочковой видел каждый, кому не лень. Теперь на сцене появилась новая фаворитка и любимица публики.

Шпагат Анастасии Волочковой видел каждый, кому не лень. Теперь на сцене появилась новая фаворитка и любимица публики.Симона Юнусова, более известная как мать Тимати, опубликовала в своем Instagram новый пост. На снимках ее внучка продемонстрировала на сцене поперечный шпагат. "Из трехлетней „тучки“ Алиса превратилась в грациозную, кокетливую „кошечку“", – подписала кадр мама Тимура Ильдаровича.Она также поделилась впечатлениями от выступления внучки. Она отмечает, что концерт получился яркий и разноплановый, и два часа пролетели незаметно. Звездная бабушка сделала акцент и на костюмах, назвав их прекрасными. "Когда всё всерьёз и по-настоящему, задаётся высокая планка, что дисциплинирует и даёт детям ощущение своего сценического образа", – поделилась Симона."Ну и, конечно, начало концерта пробило меня на слёзы", – рассказала Юнусова.Мероприятие было посвящено окончанию учебного года. А проходило в мастерской Балета Егора Симачева, сообщает .Отметим, Алиса – дочь Тимати и его бывшей подруги, модели из Тюмени Алены Шишковой. Сейчас рэпер встречается с бизнесвумен Анастасией Решетовой. Как писали ранее , новая избранница Тимура Ильдаровича ждет от него ребенка.