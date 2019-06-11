Компания Huawei может заменить на своих смартфонах операционную систему Android на российскую Аврору из-за санкций США.

Компания Huawei может заменить на своих смартфонах операционную систему Android на российскую "Аврору" из-за санкций США.По информации интернет-издания The Bell, эту тему обсуждали главный исполнительный директор Huawei и министр цифрового развития и связи РФ в преддверии ПМЭФ, а также президент России и председатель КНР. Кроме того, рассматривается создание на территории России совместного производства чипов и программного обеспечения для устройств Huawei.Исходно Sailfish разрабатывалась компанией Jolla (финской командой выходцев из Nokia) как альтернатива iOS и Android. Немногочисленные устройства на операционке успехом не пользовались, а в 2015 году стало известно, что мажоритарным акционером Jolla стал российский бизнесмен Григорий Березкин. Связанная с ним компания "Открытая мобильная платформа" занялась адаптацией Sailfish для России, как выяснилось позже — с целью перепродажи контролируемому государством через Росимущество и Внешэкономбанк "Ростелекому".В пресс-службе компании не смогли подтвердить российско-китайские переговоры. В Huawei от комментариев отказались, сообщает ТАСС.Ранее, обвинив Huawei в ведении деятельности, идущей вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США, администрация Дональда Трампа запретила американским фирмам вести с ней бизнес. После этого компания Google объявила о прекращении сотрудничества. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.Партнерство с Huawei разорвали и другие лидеры IT-индустрии: Western Digital, Intel, Qualcomm, ARM, Microsoft,