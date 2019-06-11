Знаменитый на весь мир голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер приедет в Санкт-Петербург и выступит на крупнейшем в мире образовательном событии Synergy Global Forum. Мероприятие состоится на Газпром Арене 4 октября и соберет более 50 тысяч участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Знаменитый на весь мир голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер приедет в Санкт-Петербург и выступит на крупнейшем в мире образовательном событии Synergy Global Forum. Мероприятие состоится на "Газпром Арене" 4 октября и соберет более 50 тысяч участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.Организаторы Synergy Global Forum намерены пригласитьпредставителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать абсолютный мировойрекорд: впервые в мире образовательный форум соберет столь большое числоучастников.На мероприятии будут одновременно работать пять сцен -основная и четыре параллельных. На них выступят 200 спикеров, которые расскажутистории своего успеха и дадут практические советы о том, как ставить идостигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. "Большая цель достижима" – такойслоган выбрали организаторы для события в этом году.Арнольд Шварценеггер – культовый голливудский актер,обладатель ряда премий по бодибилдингу. Он исполнял главные роли во всемизвестных фильмах – "Терминатор", "Хищник", "Бегущий человек", "Вспомнить все"и многих других. Помимо кинокарьеры, Шварценеггер зарекомендовал себя какполитик предприниматель.Актер выступит на форуме в России впервые: в свой приезд вСанкт-Петербург Шварценеггер расскажет со сцены Synergy Global Forum о своемжизненном пути, поделится с участниками своими секретами достижения большихцелей.Арнольд Шварценеггер – не только знаменитый актер,экс-губернатор Калифорнии, спортсмен, но еще и символ, отметил президенткорпорации "Синергия" Вадим Лобов. – Символ нескольких поколенийлюдей, которые выросли на его фильмах, стремились стать на него похожими,мечтали о встрече с ним. Поэтому мы решили, что самое лучшее – это подарить имвстречу с их кумиром, чтобы он, как и много лет назад, вдохновил и подтолкнулучастников нашего форума на новые достижения".Также на сценах форума выступит много других именитыхроссийских и мировых спикеров – первые лица компаний, яркие лидеры ибизнесмены. В их числе – миллиардер и совладелец "Технониколь" Игорь Рыбаков,строительный магнат Грант Кардон, российские предприниматели Оскар Хартман,Давид Ян, Артем Агабеков, Александр Кравцов.Synergy Global Forum будет проводиться уже пятый раз.Предыдущие разы форум собирал участников в Москве, в спорткомплексе"Олимпийский": послушать звездных спикеров приходили более 25 тысяч зрителей.В 2019 году форум организовывала Школа бизнеса "Синергия".Тогда было принято решение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге на"Газпром Арене". Это связано с тем, что "Олимпийский" закрылся нареконструкцию. Synergy Global Forum станет первым образовательным форумом,который соберет своих участников под крышей "Газпром Арены".Программа мероприятия и билеты на сайте: synergyglobal.ruСайт:Дата: 4 октябряНачало мероприятия: 10.00Место: "Газпром Арена" Аккредитация СМИ: +7-915-403-21-43, (Руководитель по связям с общественностью в СМИ корпорации "Синергия – Ирина Шибанова).За дополнительной информацией обращаться:Ирина Шибанова, руководитель пресс-службы корпорации "Синергия" 8 (915) 403-21-43;Надежда Ивкова, PR директор корпорации "Синергия" 8 (985) 231-01-00;