В финале единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл Химки со счетом 82:62 и в восьмой раз подряд стал сильнейшим клубом России. Кроме того, баскетболисты Химок пострадали от злоумышленников во время матча.

В финале единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 82:62 и в восьмой раз подряд стал сильнейшим клубом России. Кроме того, баскетболисты "Химок" пострадали от злоумышленников во время матча.Как сообщает "Спорт-Экспресс", неизвестный проник в раздевалку подмосковного клуба и похитил личные вещи игроков. Полиция приступила к расследованию. Кроме того, действия преступника были зафиксированы камерами наблюдения. Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети.ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ. Армейцы снова одержали победу. ЦСКА в восьмой раз подряд выиграл единую лигу ВТБ и в 17 раз подряд стал чемпионом России.