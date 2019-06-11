ЦСКА выиграл третий матч финальной серии у Химок 80:62 и стал чемпионом единой лиги ВТБ. Армейцы в восьмой раз подряд выиграли высший титул в российском баскетболе.

ЦСКА выиграл третий матч финальной серии у "Химок" 80:62 и стал чемпионом единой лиги ВТБ. Армейцы в восьмой раз подряд выиграли высший титул в российском баскетболе.В третий раз подряд в финале встретились ЦСКА и "Химики". Третий матч, прошедший на паркете химчан, завершился победой армейцев 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15). Счет в серии стал 3:0.ЦСКА в девятый раз в истории и в восьмой раз подряд стал победителем единой лиги ВТБ. Кроме того армейцы в 17 раз подряд выиграли титул чемпионов России.