Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер.

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".БАК очень впечатлил Медведева, он назвал это прекрасным примером сотрудничества и пожелал успехов участникам проекта.Кроме того, премьер встретился с россиянами, которые работают в ЦЕРН. Научный сотрудник Института ядерной физики имени Будкера Татьяна Харламова спросила Дмитрия Медведева, будет ли Россия полноправным членом ЦЕРН, а не наблюдателем.Глава правительства ответил, что хоть у РФ и привилегированный наблюдатель в организации, и отечественные ученные близко с ней кооперируются. Однако нужно стремиться к статусу полноправного участника ЦЕРН, иначе это несерьезно, добавил Медведев.В заключении премьер заявил, что Россия будет поддерживать вторую фазу модернизации БАК. Расходы на это уже заложены в бюджет.