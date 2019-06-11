Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят который по ходу гонки Гран-при Канады в Монреале сумел в концовке вырвать 10-е место, отметил, что заезд у него получился. После квалификации, которую россиянин закончил 12-м, набрать очки для него было делом чести.

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят который по ходу гонки Гран-при Канады в Монреале сумел в концовке вырвать 10-е место, отметил, что заезд у него получился. После квалификации, которую россиянин закончил 12-м, набрать очки для него было делом чести."Классная гонка, — цитирует Квята официальная пресс-служба его "конюшни". – Очень не хотелось финишировать одиннадцатым, было бы совсем не круто, если бы сегодня мы в итоге так и не заработали очки"."В конце мы здорово поборолись с Карлосом [Сайнсом], мне нравится сражаться с ним на трассе, потому что мы всегда действуем на пределе. Было здорово в итоге совершить этот обгон", — признался россиянин."Думаю, сегодня мы выжали из машины максимум, так что я очень доволен тем, как прошла гонка. Мы продолжим упорно работать, чтобы зарабатывать очки в следующих гонках", – сказал Квят.