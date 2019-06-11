Поддержать сверхмарафонцев можно будет в четырех населенных пунктах области.

«Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!» - под таким девизом в период с 11 по 26 июня текущего года пройдет детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!». Ежегодный пробег посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции Александра Сергеева – легендарного борца с наркопреступностью, стоявшего у истоков создания органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и врача с мировым именем, сверхмарафонца Эдуарда Яковлева.Организаторами спортивного мероприятия выступили МВД России совместно с Московской областной общественной организацией «Сверхмарафоновцы – за здоровый образ жизни».Цель проводимого сверхмарафона – обратить внимание общественности на состояние нравственного и физического здоровья детей и подростков, проблемы распространения в молодежной среде нездоровых увлечений, таких как употребление наркотиков, алкоголя и табакокурения.В прошлом году жители Владимирской области и сотрудники полиции активно поддержали многодневный пробег.В текущем году маршрут следования проходит по шести субъектам Российской Федерации, в том числе, по территории Владимирской области. Поддержать сверхмарафонцев можно будет в четырех населенных пунктах области.17 июня спортсмены прибудут в Муром, 22 июня – в Ковров, 23 июня – во Владимир, 24 июня – в Кольчугино.По маршруту пробега будут организованы торжественные встречи, митинги антинаркотической направленности, культурные мероприятия, в которых примут участие сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области и волонтерские формирования.