В Башкирии в ходе конференции местного отделения Единой России определен кандидат на пост руководителя республики. Абсолютное большинство делегатов проголосовали за временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова.
В Башкирии в ходе конференции местного отделения "Единой России" определен кандидат на пост руководителя республики. Абсолютное большинство делегатов проголосовали за временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова.
Согласно решению политсовета местного отделения партии, в
бюллетень также были включены кандидатуры депутата Госдумы Зарифа Байгускарова,
главы башкортостанского отделения "Опоры России" Ляйсан Николаевой и
заместителя председателя правительства – министра ЖКХ республики Бориса
Беляева.
Претенденты провели встречи с секретарями первичных
отделений "Единой России", представили свои программы и ответили на
вопросы. В итоге за Радия Хабирова проголосовало большинство делегатов
партийной конференции – 264 из 323.
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии поблагодарил
собравшихся за оказанное доверие. Хабиров заверил, что в своей деятельности
будет советоваться с жителями региона.
"Каждый из вас уже видел мою работу
и работу моей команды. В последующем в моей деятельности ничего не изменится",
– обратился политик к однопартийцам.
В работе конференции приняли участие более 600 человек.
Среди них – секретарь регионального отделения "ЕР" Константин
Толкачев, депутаты Госдумы и регионального парламента.
По словам Толкачева, выборы должны быть проведены
максимально честно и открыто. "Как уже неоднократно было отмечено
современный политический процесс динамичен, и всегда подразумевает новые
вызовы, и мы должны им соответствовать, быть востребованными и
конкурентоспособными, ставить и решать максимальные задачи", – сказал он.
Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново
в Башкирии. В свое время работал в управлении президента России по внутренней
политике, на должности главы городского округа Красногорск Московской области.
С октября прошлого года – временно исполняющий обязанности главы Башкирии.
Напомним, осенью этого года пройдут выборы в 45 субъектах
Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 –
депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трех
субъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в
14 – в органы местного самоуправления. Также состоятся довыборы четырех
депутатов Госдумы. По итогу будет замещен 38 231 мандат.