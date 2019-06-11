В Башкирии в ходе конференции местного отделения Единой России определен кандидат на пост руководителя республики. Абсолютное большинство делегатов проголосовали за временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова.

В Башкирии в ходе конференции местного отделения "Единой России" определен кандидат на пост руководителя республики. Абсолютное большинство делегатов проголосовали за временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова.Согласно решению политсовета местного отделения партии, вбюллетень также были включены кандидатуры депутата Госдумы Зарифа Байгускарова,главы башкортостанского отделения "Опоры России" Ляйсан Николаевой изаместителя председателя правительства – министра ЖКХ республики БорисаБеляева.Претенденты провели встречи с секретарями первичныхотделений "Единой России", представили свои программы и ответили навопросы. В итоге за Радия Хабирова проголосовало большинство делегатовпартийной конференции – 264 из 323.Временно исполняющий обязанности главы Башкирии поблагодарилсобравшихся за оказанное доверие. Хабиров заверил, что в своей деятельностибудет советоваться с жителями региона."Каждый из вас уже видел мою работуи работу моей команды. В последующем в моей деятельности ничего не изменится",– обратился политик к однопартийцам.В работе конференции приняли участие более 600 человек.Среди них – секретарь регионального отделения "ЕР" КонстантинТолкачев, депутаты Госдумы и регионального парламента.По словам Толкачева, выборы должны быть проведенымаксимально честно и открыто. "Как уже неоднократно было отмеченосовременный политический процесс динамичен, и всегда подразумевает новыевызовы, и мы должны им соответствовать, быть востребованными иконкурентоспособными, ставить и решать максимальные задачи", – сказал он.Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайрановов Башкирии. В свое время работал в управлении президента России по внутреннейполитике, на должности главы городского округа Красногорск Московской области.С октября прошлого года – временно исполняющий обязанности главы Башкирии.Напомним, осенью этого года пройдут выборы в 45 субъектахФедерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 –депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трехсубъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в14 – в органы местного самоуправления. Также состоятся довыборы четырехдепутатов Госдумы. По итогу будет замещен 38 231 мандат.