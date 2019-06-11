Экс-руководитель следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев подозревается в причастности к покушению на губернатора региона.

Экс-руководитель следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев подозревается в причастности к покушению на губернатора региона.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Она рассказала, что Музраев был задержан сотрудниками СКР совместно с оперативниками ФСБ по обвинению в покушении на руководителя Волгоградской области.По данным следствия, пять участников преступной группировки, которой руководил Евгений Ремезов, ночью 16 ноября 2016 года проникли на территорию частного дома, в котором проживал губернатор Волгоградской области Анатолий Бочаров с семьей и попытались поджечь здание.По версии следствия, у Ремезова ранее возник конфликт с Бочаровым из-за того, что глава региона добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. В то время как Ремезов еще в 2003 году на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке Волгограда и сдавал торговые площади сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким бизнесменам.Поджог дома губернатора Ремезов поручил организовать после того, как проиграл все суды. При этом он выехал из России, чтобы обеспечить себе алиби, впоследствии был объявлен в международный розыск по ряду уголовных статьей, в том числе и по обвинению в убийстве.Трое из пятерых были задержаны еще в 2017 году, четвертый скрылся на территории США, где совершил преступление и в данное время отбывает срок в американской тюрьме.