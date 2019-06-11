У поп-короля Филиппа Киркорова новый любимец. Он оказал весомую поддержку своему фавориту.

У поп-короля Филиппа Киркорова новый любимец. Он оказал весомую поддержку своему фавориту.В своем Instagram легенда выложил видео, на котором отметил своего новоиспеченного любимчика. Более того, он даже благословил его своим музыкальным кадилом. "Я и представить не могу, что вы поддержите меня. Филипп Бедросович, спасибо вам огромное!", – ответил юнец на свое упоминание в истории. Легенда эстрады напоследок пожелал ему удачи.Этим парнем является 20-летний Mark Ovski. На вид он еще женственнее Егора Крида в начале карьеры.Биография парня пока не известна. При этом, у него виниры на миллион рублей, а ночует юный исполнитель в апартаментах в Москва-Сити.В его в гараже у него две машины люкс-класса:Mercedes GLE иMercedes G-Class. Его клипы обходятся стоимостью не меньше 2 миллионов. Откуда у молодого человека такие финансы, остается только гадать, сообщает Telegram-канал "Только никому".Отметим, продюсером зарождающейся звезды станет экс-"фабрикант" Георгий Иващенко. посмотрим, к чему приведет этот союз.