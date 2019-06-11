Генеральная прокуратура истребовала у следствия уголовное дело в отношении корреспондента Медузы Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Генеральная прокуратура истребовала у следствия уголовное дело в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.При этом он затруднился ответить для чего это сделано — для проверки или, для изменения подследственности, посоветовав обратиться за ответами в само надзорное ведомство.Голунов был задержан на Цветном бульваре Москвы 6 июня сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УВД по ЗАО. Журналиста подозревают в торговле наркотиками.8 июня Никулинский суд Москвы не согласился с доводами следствия и отказался заключить Голунова под стражу, избрав ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.Сам он не признает своей вины, связывая уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.Несколько человек с плакатами в поддержку Голунова пришли к зданию Генпрокуратуры в центре Москвы, встав в одиночные пикеты.