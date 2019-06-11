Руководитель чеченского представительства правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне. Решение о его условно-досрочном освобождении принял Шалинский городской суд. Ранее Титиев был осужден на 4 года.

Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне. Решение о его условно-досрочном освобождении принял Шалинский городской суд. Ранее Титиев был осужден на 4 года."В Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", — ранее отмечал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, проблемы главы "Мемориала" никакого отношения к правозащитной деятельности не имеют. 9 января 2018 года полицейские нашли в машине Титиева 207,84 грамма марихуаны. Установлено, что каннабис правозащитник хранил не для продажи, напоминает "Интерфакс".Адвокат Титиев Петр Заикин подчеркнул, что в колонии Титиев занимался спортом, много читал, соблюдал традиции ислама, никаких дисциплинарных проступков не совершал. Защитник главы "Мемориала" добавил, что у его подзащитного есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы. Поэтому, заключил Заикин, в дальнейшем отбывании наказания не нуждается, поскольку осознает свою роль в жизни общества, как добропорядочного законопослушного гражданина.Правозащитник Оюб Титиев ранее настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские. Он заявлял, что его уголовное преследование инициировали власти Чечни для препятствование работе "Мемориала" в республике. Титиев не стал обжаловать приговор, чтобы попросить об УДО.В Москве тем временем под домашний арест до 7 августа отправлен стрингер Иван Голунов. Он занимался журналистскими расследованиями. На Цветном бульваре Голунов был остановлен полицейскими. Они обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона. После обыска в квартире у журналиста было найдено еще 5 граммов кокаина и весы. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса России ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").Иван Голунова заявляет, что наркотики не употреблял, их ему подбросили, чтобы помешать его расследованиям. Голунов известен рядом расследований, среди которых расследование деятельности кладбищенской мафии и мошенничествах с квартирами в Москве. "Дело Голунова" взял на контроль Кремль.