В Торонто прошел пятый матч главного финала Национальной баскетбольной ассоциации между Торонто Рэпторз и Голден Стэйт Уорриорз. Гости победили 106:105 и сократили отставание в серии до 2:3.

В Торонто прошел пятый матч главного финала Национальной баскетбольной ассоциации между "Торонто Рэпторз" и "Голден Стэйт Уорриорз". Гости победили 106:105 и сократили отставание в серии до 2:3.В случае победы на своей площадке "ящеры" бы досрочно выигрывали серию и могли стать первым канадским клубом, побеждавшим в чемпионате НБА. Но "воины" дали боя хозяевам площадки. При этом "Уорриорз" потеряли во второй четверти своего лидера Кевина Дюрранта, получившего травму. Однако на протяжении большей части матча "Рэпторз" были в положении догоняющих – (28:34, 28:28, 22:22, 27:22).Только в четвертом периоде "ящеры" смогли вырваться вперед. Однако последнее слово осталось за "воинами", которые вырвали победу с преимуществом в одно очко. Самым результативным в рядах победителей оказался Стефен Карри — 31 очко, 8 подборов и 7 результативных передач. Лидер "Торонто" Кавай Леонард набрал 26 очков, совершил 12 подборов и 6 раз асстисторировал товарищам.Счет в серии стал 3:2 в пользу "Торонто". Шестой матч пройдет в ночь на 14 июня на площадке "Голдден Стэйт".