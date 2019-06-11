Из-за теневой занятости граждан социальные фонды России недополучают порядка 2,3 триллиона рублей в год. Об этом СМИ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Из-за теневой занятости граждан социальные фонды России недополучают порядка 2,3 триллиона рублей в год. Об этом СМИ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Если говорить о превышении расходов над доходами граждан, по данным 2017 года разница составляет 13,3 триллиона рублей (это 14,5 процента ВВП). Часть из них – неуплаченные налоги. И 2,3 триллиона рублей – страховые взносы.По разным оценкам, в зоне теневой занятости трудятся около 15 миллионов человек.С целью снижения неформальной занятости проводится работа по призыву к регистрации самозанятых граждан, однако процесс идет медленно. По сведениям налоговой службы, зарегистрировались около 102 тысяч человек. Это 7,6 миллиарда рублей оборота.В феврале текущего года Федеральная служба по труду и занятости сообщила, что за последние четыре года из теневой занятости выведены около 8 миллионов работников. Порядка 1,4 миллиона из них выявлены в 2018 году, передает ТАСС.Согласно российскому законодательству, за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Должностным лицам может грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателям – от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 50 до 100 тысяч рублей.