Бухают мужики на берегу реки, денек такой ясный, солнечный... А на воде катер везет за собой девушку на водных лыжах. Мужики:
- Вот блин, какая герлица, вот бы ее тр*хнуть...
Тут лопается трос у катера, девушка плюхается в воду. Мужики ее вытаскивать наперебой. Вытащили. Стали откачивать. Один говорит:
- Слушайте, она в отрубе пока, давайте ее тр*хнем!
Трахают. Доходит очередь до самого последнего. Он и говорит:
- Слушайте, баба-то не та!
-???
- На нашей лыжи были, а эта, гляди, в коньках...
еще анекдот!