Новые правила выезда детей за границу вступают в силу с завтрашнего дня. Изменится процесс подачи и рассмотрения заявлений о несогласии на их выезд за пределы России.

Новые правила выезда детей за границу вступают в силу с завтрашнего дня. Изменится процесс подачи и рассмотрения заявлений о несогласии на их выезд за пределы России.Если раньше эти заявления подавались в погранслужбу, то теперь их необходимо будет направлять в территориальные органы МВД.Также упрощается и сам выезд ребенка: теперь согласие второго родителя не потребуется. А в случае, если кто-то из родителей будет против, вопрос выезда будет решаться в судебном порядке. Таким детям на пунктах пропуска не позволят пересечь государственную границу, передает телеканал "Россия 24".