Сотрудники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих Безмятежное море обнаружили у побережья Крыма в акватории Нового Света дельфина с уникальной мутацией. На хвосте у него выросла одна лишняя лопасть.

Сотрудники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" обнаружили у побережья Крыма в акватории Нового Света дельфина с уникальной мутацией. На хвосте у него выросла одна лишняя "лопасть".Специалисты уверены, что аномальная форма хвоста дельфина стала следствием именно мутации, а не последствием механического повреждения. "На хвосте нет никаких признаков травмы, следов рубцовой ткани или посторонних предметов, он абсолютно "чистый", – говорится в сообщении на официальной странице "Безмятежного моря".В научном сообществе есть небольшой объем данных, касающийся зафиксированных мутаций среди китообразных. У этого вида морских млекопитающих встречаются лишние пары плавников, аномалии развития скелета, изменение пигментации кожи и даже рождение "сиамских близнецов". "Однако "хвост сирены", зарегистрированный нами – еще не встречался", – отметили специалисты.Они подчеркнули, что судя по возрасту дельфина и его активному плаванию, не уступающему по скорости остальным членам группы, лишняя лопасть хвоста никак не мешает дельфину. Таким образом, изуродованная конечность не стала проблемой для морского животного. "Мы надеемся снова повстречаться с ним, чтобы подробнее изучить данную аномалию", – признались сотрудники "Безмятежного моря".Жители Крыма, а также любители морской фауны со всей России, оказались сильно поражены снимком, на котором был запечатлен тот самый "хвост сирены". Многие не стали скрывать восторгов по поводу увиденного. Некоторые предположили, что, возможно, у этой мутации есть полезные свойства – дескать, с таким трезубцем на хвосте дельфину будет удобнее отбиваться от внимания назойливых туристов.