Канада полностью откажется от одноразового пластика к 2021 году, уверен премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Канада полностью откажется от одноразового пластика к 2021 году, уверен премьер-министр страны Джастин Трюдо.Он пояснил, что полный список товаров, которые попадут под запрет опубликуют позже. Кроме этого, канадские компании, которые производят пластиковую продукцию или продают ее в пластиковой упаковке, будут ответственны за сбор и переработку таких отходов."Независимо от того, говорим ли мы о пластиковых бутылках или сотовых телефонах, именно предприятия должны взять на себя ответственность за отходы пластика. Это будет не только хорошо для планеты, но и даст экономическую выгоду", — заявил Джастин Трюдо.По его словам, сейчас каждый год канадцы выбрасывают пластика на восемь миллиардов долларов."Если мы будем это перерабатывать, то получим миллиарды дохода и создадим около 42 тысяч рабочих мест", — отметил он.