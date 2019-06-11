Заклятые подруги прокомментировали недавнюю драку. Побитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская собирается писать заявление в полицию на обидчицу Элину Мазур.

Заклятые подруги прокомментировали недавнюю драку. Побитая пианисткаВиталина Цымбалюк-Романовская собирается писать заявление в полицию на обидчицуЭлину Мазур.Потасовка между бывшими товарками произошла на съемках программы"Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Виталина Цымбалюк-Романовская иподдерживающий ее возлюбленный Прохор Шяляпин оскорбили Элину Мазур. Последняя жестоко ударилапианистку по лицу и пнула ногой. Женщин пришлось разнимать Шаляпину.Уже после эпизода с дракой Цымбалюк-Романовская поговорила сжурналистами. Виталина подчеркнула, что с Элиной не конфликтует. Она отметила,что драка произошла из-за неадекватности Мазур."Я это комментировать не могу. Может, у нее с психикой не впорядке. У меня все хорошо. Мы подадим соответствующее заявление в полициюпосле консультации с адвокатом", – заявила пианистка.К слову, у Элины Мазур своя версия развития событий. Женщинауверяет, что первойначала распускатьруки .Просто момент, когда пианистка на нее нападает, не попал в эфир. Музур намекнула, что спускать на тормозах эту ситуацию не собирается."Она ударила меня в ногу каблуком и сделала огромнуюссадину. Я зафиксировала побои, но этот удар был не таким эффектным икартинным, как мой, поэтому в эфир не вошел. Могу сказать одно: примирения небудет!" – цитирует бывшую подругу .