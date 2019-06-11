Заклятые подруги прокомментировали недавнюю драку. Побитая пианистка
Виталина Цымбалюк-Романовская собирается писать заявление в полицию на обидчицу
Элину Мазур.
Заклятые подруги прокомментировали недавнюю драку. Побитая пианистка
Виталина Цымбалюк-Романовская собирается писать заявление в полицию на обидчицу
Элину Мазур.
Потасовка между бывшими товарками произошла на съемках программы
"Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Виталина Цымбалюк-Романовская и
поддерживающий ее возлюбленный Прохор Шяляпин оскорбили Элину Мазур. Последняя жестоко ударила
пианистку по лицу и пнула ногой. Женщин пришлось разнимать Шаляпину.
Уже после эпизода с дракой Цымбалюк-Романовская поговорила с
журналистами. Виталина подчеркнула, что с Элиной не конфликтует. Она отметила,
что драка произошла из-за неадекватности Мазур.
"Я это комментировать не могу. Может, у нее с психикой не в
порядке. У меня все хорошо. Мы подадим соответствующее заявление в полицию
после консультации с адвокатом", – заявила пианистка.
К слову, у Элины Мазур своя версия развития событий. Женщина
уверяет, что первой
начала распускать
руки .
Просто момент, когда пианистка на нее нападает, не попал в эфир. Музур намекнула, что спускать на тормозах эту ситуацию не собирается.
"Она ударила меня в ногу каблуком и сделала огромную
ссадину. Я зафиксировала побои, но этот удар был не таким эффектным и
картинным, как мой, поэтому в эфир не вошел. Могу сказать одно: примирения не
будет!" – цитирует бывшую подругу .