Премьер-министр России пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда."Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", - сказал глава кабмина.Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. Глава кабмина напомнил, что сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и "получил впечатляющий рост производительности труда". В качестве другого примера он привел новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился."Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, - предупредил Медведев. - Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях". Он напомнил, что две недели назад на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью.