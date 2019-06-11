Министерство юстиции США официально попросило Великобританию выдать Джулиана Ассанжа. Как сообщили источники газеты Вашингтон пост, запрос направлен.

Министерство юстиции США официально попросило Великобританию выдать Джулиана Ассанжа. Как сообщили источники газеты "Вашингтон пост", запрос направлен.Таким образом, Штаты уложились в предельный срок подачи документа в течение 60 дней после ареста.Вопрос: какие именно обвинения успели перечислить в запросе об экстрадиции? Дополнить список теперь уже будет трудно.Ранее глава британского МИД заявил, что мешать экстрадиции Ассанжа в США не будет. Основатель WikiLeaks приговорён в Великобритании примерно к году заключения, якобы за нарушение условий освобождения под залог. Ранее сообщалось, что первые слушания об экстрадиции должны пройти 14 июня.