Актриса высказалась об идее мужа
артиста Павла Прилучного взять малыша из детского дома. По словам, Агаты Муцениеце
они должны подготовиться к такому ответственному шагу.
Актриса высказалась об идее мужа
артиста Павла Прилучного взять малыша из детского дома. По словам, Агаты Муцениеце
они должны подготовиться к такому ответственному шагу.
Артистка намекнула, что ее муж
очень жалостливый, Павел готов накормить, обогреть всех страждущих и забрать
всех собак из приютов. В целом Агата поддерживает желание Павла усыновить
ребенка, однако считает, что к данному вопросу надо подходить более
основательно.
"На самом деле, мне кажется, Паша
пока просто не знает, насколько это тяжелый процесс. Я тоже этого не знаю, но,
мне кажется, к этому надо подойти более серьезно и сначала изучить это все", -
рассудила
супруга Павла Прилучного.
По мнению артистки, помочь ребенку
забыть, что он неродной и заставить его почувствовать себя частью семьи не так просто,
как кажется на первый взгляд. "Это не просто веселое событие в жизни. Дети же
не ведут себя по заказу. Ребенок из детдома тоже будет вести себя по-разному в
разных ситуациях, – цитирует .
Напомним, и Павел
Прилучный познакомились более десяти лет назад. Актеры снимались вместе в
сериале "Закрытая школа", их экранный роман перерос в реальный и завершился
свадьбой. В январе 2013 года у супругов родился сын Тимофей, а в марте 2016
года на свет появилась их дочь Мия.