Актриса высказалась об идее мужа артиста Павла Прилучного взять малыша из детского дома. По словам, Агаты Муцениеце они должны подготовиться к такому ответственному шагу.

Актриса высказалась об идее мужаартиста Павла Прилучного взять малыша из детского дома. По словам, Агаты Муцениецеони должны подготовиться к такому ответственному шагу.Артистка намекнула, что ее мужочень жалостливый, Павел готов накормить, обогреть всех страждущих и забратьвсех собак из приютов. В целом Агата поддерживает желание Павла усыновитьребенка, однако считает, что к данному вопросу надо подходить болееосновательно."На самом деле, мне кажется, Пашапока просто не знает, насколько это тяжелый процесс. Я тоже этого не знаю, но,мне кажется, к этому надо подойти более серьезно и сначала изучить это все", -рассудиласупруга Павла Прилучного.По мнению артистки, помочь ребенкузабыть, что он неродной и заставить его почувствовать себя частью семьи не так просто,как кажется на первый взгляд. "Это не просто веселое событие в жизни. Дети жене ведут себя по заказу. Ребенок из детдома тоже будет вести себя по-разному вразных ситуациях, – цитирует .Напомним, и ПавелПрилучный познакомились более десяти лет назад. Актеры снимались вместе всериале "Закрытая школа", их экранный роман перерос в реальный и завершилсясвадьбой. В январе 2013 года у супругов родился сын Тимофей, а в марте 2016года на свет появилась их дочь Мия.