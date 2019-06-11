Российский боксер Мурат Гассиев проведет первый бой в супертяжелой весовой категории против американца Джоуи Давейко. Бой, состоящий из 10 раундов, пройдет 27 июля в Арлингтоне (США).

Российский боксер Мурат Гассиев проведет первый бой в супертяжелой весовой категории против американца Джоуи Давейко. Бой, состоящий из 10 раундов, пройдет 27 июля в Арлингтоне (США).Ранее Мурат Гассиев выступал в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) и был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Но летом прошлого года он проиграл украинцу Александру Усику и лишился титулов.Мурат перешел в супертяжелую весовую категорию. В июле российский боец проведет бой с американцем Джоуи Давейко. На счету Мурата 26 побед и одно поражение. Давейко одержал 19 побед, потерпел 7 поражений и завершил 4 боя вничью.