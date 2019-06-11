На площадке Адыгейской ветряной электростанции завершен монтаж первой ветроустановки. Ее мощность составляет 2,5 МВт.

На площадке Адыгейской ветряной электростанции завершен монтаж первой ветроустановки. Ее мощность составляет 2,5 МВт.Монтажом ветроустановки занимались 35 специалистов, 4 кранаи вспомогательная техника. Самые сложные технологические операции выполнялисьпри помощи уникального высотного крана большой грузоподъемности. Он позволилустановить гондолу, генератор и ступицу, на которую заранее были смонтированылопасти.Башня с ротором, диаметр которого составляет 149 метров,состоит из восьми модульных секций и достигает высоты в 100 метров. Оставшиеся 59фундаментов Адыгейской ВЭС готовы к монтажу установок с идентичнымитехническими характеристиками. Работы ведутся на двух точках ветропаркапараллельно."Учитывая то, что до проекта по строительству Адыгейской ВЭСпроизводство узлов и монтаж нашего типа ВЭУ не являлись крупносерийными, уже напервой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности ихороших темпов сборки", – рассказал заместитель генерального директора пообеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерчук. Он отметил, что этостало возможным благодаря грамотному управлению международной цепочкойпоставщиков."Кроме того, большое внимание пришлось уделить отладкепроцессов сборки", – заметил Андрей Нестерчук. Он подчеркнул, что всевыполненные работы были реализованы в абсолютно новой для страны отрасли. "Результатыпервой сборки позволяют прогнозировать поэтапный рост темпов монтажа напоследующих ветроустановках", – заключил заместитель генерального директора пообеспечению жизненного цикла ветропарков.Работы по монтажу ветроустановки на Адыгейской ВЭС проводилоакционерное общество "НоваВинд". Компания объединяет все ветроэнергетическиеактивы "Росатома". Общая мощность создаваемых ей ветроэлектростанций составляет1ГВт.Партнером "НоваВинд" является голландская компания Lagerwey.В 2017 году они создали совместное предприятие Red Wind, которое занимаетсяпоставкой ветроустановок "под ключ".