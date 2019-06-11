Эвелина Бледанс выложила в своем Instagram новое фото. Снимок тут же получил отклик в сердцах аудитории.

Эвелина Бледанс выложила в своем Instagram новое фото. Снимок тут же получил отклик в сердцах аудитории.В кадре светская львица стоит босиком в бежевом боди, соломенной широкополой шляпке и солнечных очках. Одной рукой она опирается на новенький Mercedes, в другой держит бутылочку Coca-Cola Zero."Мое утро!", – подписала фотографию знаменитость. Также она поинтересовалась, есть ли у подписчиков такой предмет гардероба.Аудитория, как всегда, разбилась на два лагеря. Первые начали осыпать любимицу публики комплиментами и другими лестными высказываниями. "Фото прекрасное, как и манеры, как и фигура!", "Всем бы так выглядеть! Молодец!", "Шикарная женщина, мечта поэта!", – расхвалили Эвелину верные поклонники.По данным , Часть подписчиков негативно восприняла амплуа бизнесвумен. "И вы туда же? На куру похожа здесь. Вам не идет", "Что-то боди не очень. Не для вашей внешности", "Ракурс отстой, надо снизу снимать, чтоб ноги длинные казались", – раскритиковали в пух и прах активные пользователи сети."Совсем умом тронулась, ты бы ещё голая позировала", – огласил свой вердикт активный пользователь сети.Напомним, недавно светская диварассказала о своем отношении к старости. Как писали ранее, больших переживаний на тему возраста у Эвелины нет.