Цель мероприятия – подведение итогов работы с Первым Московским кадетским корпусом и определение дальнейших этапов взаимодействия по линии первичной профилактики...

На Московской молодежной антинаркотической площадке состоялось координационное совещание с руководством, воспитателями, психологами и педагогами ГКОУ г. Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус».Цель мероприятия – подведение итогов работы с Первым Московским кадетским корпусом и определение дальнейших этапов взаимодействия по линии первичной профилактики с использованием ресурсов Московской молодежной антинаркотической площадки.В начале встречи перед присутствующими выступил заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Амелин, который довел информацию о складывающейся оперативной обстановке в г. Москве, отметил важность работы с кадетским корпусом, как с потенциальным кадровым резервом правоохранительных органов.Затем Владимир Амелин вручил благодарность директору кадетского корпуса генерал-майору в отставке Владимиру Крымскому, за подписью начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина за личный вклад по воспитанию подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни и активное участие в деятельности по профилактике незаконного оборота наркотиков среди подростков и молодежи.Далее заместитель начальника ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Петр Шевчук рассказал об особенностях методики проведения первичной профилактической работы для учащихся образовательных учреждений с использованием ресурсов Площадки. Подчеркнул, что Московская молодежная антинаркотическая площадка предоставляет возможность посредством погружения молодых людей в проблему наркомании сделать осознанный выбор.Затем выступил Владимир Крымский, который в своей речи подчеркнул, что прямой обязанностью каждого из присутствующих педагогов является выработка у кадетов корпуса устойчивой жизненной позиции, основанной на неприемлемости употребления вредных веществ, соблюдении рамок закона, личной ответственности за жизнь и моральный облик.По окончании торжественной части мероприятия для посетителей продемонстрированы ознакомительные фильмы Телестудии «Петровка, 38» о работе органов наркоконтроля, а после просмотра для гостей был организован показ экспозиции площадки.По итогам совещания достигнута договоренность о продолжении сотрудничества по линии первичной профилактической работы с использованием ресурсов Московской молодежной антинаркотической площадки.УНК ГУ МВД России по г. Москве