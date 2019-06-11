Телевизионный продюсер Олеся Сазыкина рассказала о сложных отношениях певицы с ее мужьями. По ее словам, Юлия Началова больше всех любила первого супруга – солиста группы Премьер-министр Дмитрия Ланского.

Телевизионныйпродюсер Олеся Сазыкина рассказала о сложных отношениях певицы с ее мужьями. Поее словам, Юлия Началова больше всех любила первого супруга – солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского.Сазыкинапознакомилась с исполнительницей в конце 90-х годов. Она отзывается о ЮлииНачаловой, как о позитивной девушке, которая страдала из-за необдуманныхпоступков.Продюсер поведалао том, что в какой-то момент Ланской объявил Юлии Началовой, что та слишкомполная. Этим он нанес супруге сильный удар: у Юлии Началовой из-за этого случиласьпаническая атака.Кроме того, какотмечает Сазыкина, музыкант еще и был бабником. "Он начал изменять ей направои налево. Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней вквартиру и развлекался с ними в ее постели", – приводит слова продюсера .Знакомая Юлии Началовой также рассказала о том, что певица жаловалась ей."Представляешь,прихожу домой и нахожу на подушке чужие волосы. А главное – чувствую чужойженский парфюм. У меня духи "Монталь". А воняет чем-то совершеннодругим", – страдала из-за измен любимого .Продюсерутверждает, что за футболиста Евгения Алдонина певица вышла замуж назло ДмитриюЛанскому. К тому же забеременела от спортсмена. Знакомая певицы уверяет,что они не любили друга, но Алдонин при этом никогда не жалел на певицу денег.