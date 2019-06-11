Телевизионный
продюсер Олеся Сазыкина рассказала о сложных отношениях певицы с ее мужьями. По
ее словам, Юлия Началова больше всех любила первого супруга – солиста группы Премьер-министр Дмитрия Ланского.
Телевизионный
продюсер Олеся Сазыкина рассказала о сложных отношениях певицы с ее мужьями. По
ее словам, Юлия Началова больше всех любила первого супруга – солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского.
Сазыкина
познакомилась с исполнительницей в конце 90-х годов. Она отзывается о Юлии
Началовой, как о позитивной девушке, которая страдала из-за необдуманных
поступков.
Продюсер поведала
о том, что в какой-то момент Ланской объявил Юлии Началовой, что та слишком
полная. Этим он нанес супруге сильный удар: у Юлии Началовой из-за этого случилась
паническая атака.
Кроме того, как
отмечает Сазыкина, музыкант еще и был бабником. "Он начал изменять ей направо
и налево. Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней в
квартиру и развлекался с ними в ее постели", – приводит слова продюсера .
Знакомая Юлии Началовой также рассказала о том, что певица жаловалась ей.
"Представляешь,
прихожу домой и нахожу на подушке чужие волосы. А главное – чувствую чужой
женский парфюм. У меня духи "Монталь". А воняет чем-то совершенно
другим", – страдала из-за измен любимого .
Продюсер
утверждает, что за футболиста Евгения Алдонина певица вышла замуж назло Дмитрию
Ланскому. К тому же забеременела от спортсмена. Знакомая певицы уверяет,
что они не любили друга, но Алдонин при этом никогда не жалел на певицу денег.