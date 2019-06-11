Начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов поблагодарил Светлану Гончарову за активную гражданскую позицию, неравнодушие и помощь в возвращении ребенка целым и невредимым домой...

Начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов в присутствии личного состава выразил благодарность жительнице округа Светлане Гончаровой, которая 6 июня в поселении Кленовское оказала помощь потерявшемуся 3-летнему малышу.Как сообщалось ранее,в полицию поступило сообщение о том, что в поселении Кленовское Новой Москвы на обочине дороги женщина обнаружила беспризорного мальчика, на вид 3-4 лет, который находился один и пытался перейти проезжую часть. Менее чем за час полицейскими была установлена личность матери малыша, которая вызвана для разбирательства. Выяснилось, что женщина воспитывает пятерых детей, и, пока она была на работе, присмотр за детьми осуществлял 20-летний старший брат мальчика. Ребёнок, пользуясь тем, что он отвлекся, вышел из дома и прошел около 2 километров по обочине дороги, где и был обнаружен.По словам Светланы, увидев около проезжей части маленького мальчика, который хотел перейти дорогу, она не смогла пройти мимо и сразу поняла, что ребенок потерялся. Учитывая жаркую погоду, женщина сначала отвела малыша к себе домой, где напоила прохладной водой и переодела в чистую одежду. Уже после она отвела ребенка в участковый пункт полиции.Начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов поблагодарил Светлану Гончарову за активную гражданскую позицию, неравнодушие и помощь в возвращении ребенка целым и невредимым домой. «Этот случай должен послужить примером для всех нас, для сотрудников, стоящих на страже порядка и для мирных жителей. Такое неравнодушное и внимательное отношение другу к другу заслуживает самого большого уважения и восхищения», - отметил начальник УВД.За содействие и проявление активной гражданской позиции женщине были вручены благодарность, подарок и букет цветов. Сотрудники полиции пожелали Светлане и ее семье счастья, здоровья и благополучия!Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79