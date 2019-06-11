Артист рассказал о творческих планах и отношениях с женой Агатой Муцениеце. Павел Прилучный ненавидит, когда супруга и дети надолго оставляют его одного.

Артист рассказал о творческих планах и отношениях с женойАгатой Муцениеце. Павел Прилучный ненавидит, когда супруга и дети надолгооставляют его одного.Скоро на экраны выйдет сериал "В клетке". В этом проекте ПавелПрилучный и Агата Муцениеце работали вместе. Артист признался, что любитсниматься с супругой, так как она очень талантливая и всегда спасает его отчувства одиночества."Мне с Агатой приятно работать, приятно проводить многовремени вместе. Я чувствую в этом необходимость: у меня начинает крыша ехать,когда я один. Терпеть не могу одиночество. Видите, окружил себя детьми,собаками, кошками. Одиночество – это вообще не для меня", —рассказал Павел Прилучный.Меж тем Павел и Агата не скрывают, что в их семье конфликтыне редкость. В основном звезды ругаются из-за ревности и недопонимания. Вспорных ситуациях Муцениеце всегда старается уступить мужу, так как считает егоглавным в семье."Мужчина действительно голова, а женщина – шея. Это мне ещев 14 лет учительница по латышскому в школе рассказала: "Агата, запомни, кудашея повернет, туда и голова поворачивает", – рассудила Агата.поведалтакже, что после восьми лет брака уже нет необходимости в романтике. Звездыдавно не устраивают друг другу ужины при свечах. Все свободное время Агата и Павелпосвящают детям – шестилетнему Тимофею итрехлетней Мии."Только родив детей, ты понимаешь, что такое Вселенскаялюбовь. Думала, я никогда ее не почувствую", – отметила супруга в беседе с .