Артист рассказал о творческих планах и отношениях с женой
Агатой Муцениеце. Павел Прилучный ненавидит, когда супруга и дети надолго
оставляют его одного.
Артист рассказал о творческих планах и отношениях с женой
Агатой Муцениеце. Павел Прилучный ненавидит, когда супруга и дети надолго
оставляют его одного.
Скоро на экраны выйдет сериал "В клетке". В этом проекте Павел
Прилучный и Агата Муцениеце работали вместе. Артист признался, что любит
сниматься с супругой, так как она очень талантливая и всегда спасает его от
чувства одиночества.
"Мне с Агатой приятно работать, приятно проводить много
времени вместе. Я чувствую в этом необходимость: у меня начинает крыша ехать,
когда я один. Терпеть не могу одиночество. Видите, окружил себя детьми,
собаками, кошками. Одиночество – это вообще не для меня", —рассказал Павел Прилучный.
Меж тем Павел и Агата не скрывают, что в их семье конфликты
не редкость. В основном звезды ругаются из-за ревности и недопонимания. В
спорных ситуациях Муцениеце всегда старается уступить мужу, так как считает его
главным в семье.
"Мужчина действительно голова, а женщина – шея. Это мне еще
в 14 лет учительница по латышскому в школе рассказала: "Агата, запомни, куда
шея повернет, туда и голова поворачивает", – рассудила Агата.
поведал
также, что после восьми лет брака уже нет необходимости в романтике. Звезды
давно не устраивают друг другу ужины при свечах. Все свободное время Агата и Павел
посвящают детям – шестилетнему Тимофею и
трехлетней Мии.
"Только родив детей, ты понимаешь, что такое Вселенская
любовь. Думала, я никогда ее не почувствую", – отметила супруга в беседе с .