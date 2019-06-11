В рамках конкурсных испытаний «Знатоки ПДД» Отряд ЮИД г. Москвы занял почетное 3-е место...

В Казани состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2019».В этом году в столице Татарстана собрались более 500 участников из 85 регионов нашей страны, среди которых Отряды ЮИД, сотрудники Госавтоинспекции и педагоги. Торжественная церемония закрытия прошла в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.В «Безопасном колесе - 2019» приняли участие 340 школьников - победителей региональных этапов конкурса в возрасте от 10 до 12 лет. Детей разделили на команды, в каждой по 4 человека. В международном выставочном центре «Казань Экспо» в течение 3-х дней ребята боролись за звание «Знатоков Правил дорожного движения», демонстрировали навыки безопасного вождения велосипеда в автогородке и на специально оборудованной площадке, а также показывали навыки оказания первой помощи. Юные помощники инспекторов сдавали теоретический экзамен, а также раскрыли грани своего таланта в творческом конкурсе «Мы – за безопасность на дорогах России».Столичный регион представила команда ГБОУ «Школа № 1194». Ребята показали достойные результаты. В рамках конкурсных испытаний «Знатоки ПДД» Отряд ЮИД г. Москвы занял почетное 3-е место. На этапе «Оказание первой помощи» - 7 место. По итогам общекомандного зачета школьники заняли 11 место.В рамках торжественного закрытия Всероссийского конкурса «Безопасное колесо - 2019» ЮИДовцев поздравил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.Почетные гости вручили победителям и лауреатам конкурса призы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81