Певица Пелагея выложила пост в своём Instagram. Народная любимица дала комментарии на счёт смерти своего друга.

Певица Пелагея выложила пост в своём Instagram. Народная любимица дала комментарии на счёт смерти своего друга.Артистка выложила снимок, на котором она вместе скоропостижном скончавшимся Алексеем Сафиулиным. Молодые люди запечатлены в подростковом возрасте.Звезда рассказывает, что при знакомстве с умершим ей было всего 9 лет, а участникам ее группы Паше и Антону – 10 и 11. Она отмечает, что ее друг имел большое и доброе сердце.По словам Пелагеи, ничего не предвещало беды. Алексей вернулся с гастролей в чудесном расположении духа и был абсолютно здоров. А потом вдруг мгновенная смерть от внезапного сердечного приступа. Близкие до сих пор не могут поверить в случившееся."Прости нас, Леша. И прощай", – написала певица в своей социальной сети.Напрмним, накануне в ночь с 8 на 9 июня был найден труп Сафиулина Алексея. Как писали ранее , мужчину обнаружили в его собственной ванной.