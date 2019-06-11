Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС. Так было решено после того, как в свет вышел сериал Чернобыль телесети НВО.

Первый канал покажет документальныйфильм об аварии на Чернобыльской АЭС. Так было решено после того, как в светвышел сериал"Чернобыль" телесети НВО.Зрителям картина пришлась по вкусу. Несмотря на то,что он закончился в начале июня, о нем горячо спорят до сих пор. Есть люди, особенностаршего поколения, у которых вызывает вопросы изложение фактов в сериале "Чернобыль".Так, один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС ВалентинДанилов, командовавший взводом из батальона спецобработки,отметил, что эвакуация из Припятипрошла быстро и слаженно, а не с задержками, как показанов сериале "Чернобыль". А экс-сотрудник ЧАЭС Алексей Бреус уверен, чтохарактеры главных персонажей представлены лживо, передает "Экспресс-газета".Сериал "Чернобыль" вызвалинтерес к истории катастрофы 1986 года. Первый канал отреагировал наподнявшийся скандал с достоверностью событий. Так, на "первой" кнопке готовитсяпоказ документального фильма "Чернобыль. Как это было". Его покажут22 июня."Документальный фильмПервого канала подробно рассказывает, как было на самом деле,воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев", – цитируетсообщение пресс-службы телеканала ТАСС.Лента Первого каналаобъяснит, почему покончил с собой академик Валерий Легасов, изложит фактыо катастрофе. Кроме того, картина сконцентрирует внимание зрителяна не рассказанном в подвиге вертолетчиков,которые засыпали реактор слоем песка и свинца, прекратив цепную реакцию. Взащиту стоит отметить, что художественный фильмпо определению и не должен на 100% соответствовать реальным событиям.