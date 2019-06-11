Солист группы Дюна проводит много времени под палящим солнцем. Виктор Рыбин, судя по всему, предостережения медиков пропустил мимо ушей.

Солист группы "Дюна" проводит много времени под палящим солнцем.Виктор Рыбин, судя по всему, предостережения медиков пропустил мимо ушей.Супруга артиста певица Наталья Сенчукова опубликовала в личномInstagram видеозапись. В кадре Виктор Рыбин отдыхая на яхте, обращает вниманиена проплывающий мимо теплоход."Ну что, хотите посмотреть, как корабль называется? Изпрошлого сигнал. Кто не знает, кто такой Ленин", – отмечает Солист группы "Дюна".В это время на фоне слышны голоса детей. После он объясняет, что это ВладимирИльич, который очень любил детей.Пользователи Сети обратили внимание, что у сильнообгорело лицо. Кое-где кожа уже начала шелушиться и слезать. Встревоженные поклонникипринялись распекать знаменитостей за беспечность, отмечая, что с таким серьезным диагнозом, находиться под палящим солнцем опасно."Слушайте. Ну вы что, опять загораете на солнце? Выдаете,друзья😭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "опять загораем?", "Виктор, берегите себя! Аккуратнее с солнцем!","У Виктора нос "подгорел" 😏", "Будьтеосторожны, вы нам очень нужны здоровенькие 🤗🤗🤗💗💗", – писали интернет-обыватели.Напомним, не так давно и Наталья Сенчукова признались, что много лет боролись с онкологией. Вразное время звездам поставили диагноз – базально-клеточный рак кожи. Ксчастью, недуг удалось победить. Они прошли курс лучевой терапии.